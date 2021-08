Logistica, nuova rotta Calais-Domodossola per CargoBeamer

Il fornitore di servizi logistici CargoBeamer sta aggiungendo un nuovo collegamento di trasporto al suo programma. A partire dal 4 ottobre verranno offerti quattro viaggi settimanali di andata e ritorno tra Calais in Francia e Domodossola in Italia. Da dicembre, la frequenza aumenterà a sei viaggi alla settimana in entrambe le direzioni, vale a dire che ogni giorno sulla tratta circolerà almeno un treno. Come su tutte le tratte CargoBeamer, i semirimorchi con e senza gru, così come i container, le merci pericolose, i P400, i semirimorchi refrigerati e i silo possono essere trasportati in modo ecologico su rotaia. In totale, si tratta della terza nuova rotta che la società ha aggiunto alla propria rete di collegamenti intermodali dall'inizio dell'anno.

Secondo collegamento per il terminal di Calais

A giugno, CargoBeamer ha inaugurato il primo terminal a Calais, che dispone di tutta la tecnologia CargoBeamer. Nel terminal, i semirimorchi vengono caricati orizzontalmente e in parallelo, per cui un intero treno intermodale può essere caricato in modo completamente automatico e in 20 minuti. Oltre al collegamento nazionale tra Calais e Perpignan, che è stato introdotto a luglio, il collegamento con Domodossola è la prima rotta internazionale che si aggiunge al portfolio del sito.

Matthias Schadler, amministratore delegato di CargoBeamer intermodal operations GmbH, commenta: "Noi di CargoBeamer siamo molto contenti di poter offrire ai nostri clienti un'ulteriore rotta tra due località logistiche molto vantaggiose a partire da ottobre. Attorno al terminal di Calais, aperto di recente, stiamo continuamente ampliando la nostra offerta di collegamenti, per la quale l'aggiunta di una rotta per Domodossola ha avuto fin dall'inizio un ruolo fondamentale nella pianificazione. Allo stesso tempo, nei prossimi anni amplieremo significativamente tutta la nostra rete di rotte e terminal, in modo da poter arrivare presto a trasportare merci in tutta Europa in modo ecologico con i treni CargoBeamer".

A proposito di CargoBeamer