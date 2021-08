Trattamenti estetici per i pazienti oncologici anche al San Biagio

L’Associazione Amici dell’Oncologia e l’Associazione Professionale Estetica Oncologia (APEO), che si occupa della prevenzione e cura delle gravi lesioni cutanee indotte dai trattamenti antineoplastici nei pazienti oncologici, in collaborazione con l’ASL VCO, hanno esteso il servizio di trattamenti estetici, già attivo presso l’Ospedale Castelli di Verbania, anche all’interno dell’Ospedale San Biagio di Domodossola.

L’Associazione Amici dell’Oncologia mette a disposizione un’ Estetista Professionista APEO e i prodotti cosmetici necessari per i trattamenti, l’ASL VCO mette a disposizione un Ambulatorio presso il Presidio Ospedaliero di Domodossola, tutti i mercoledì mattina dalle 8 alle 13.

Per accedere ai trattamenti è necessaria la prescrizione da parte del Medico Oncologo, previa valutazione clinica, e in seguito è direttamente il Coordinatore del Reparto che contatta la segreteria dell’Associazione per ottenere un appuntamento.