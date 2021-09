Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Di seguito le offerte di lavoro del CpI del Vco della settimana (offerte valide fino al 6 settembre 2021). Il Centro per l’Impiego comunica che è possibile candidarsi solo se in possesso dei requisiti richiesti nell’annuncio. Invita pertanto gli utenti ad aggiornare sempre il proprio curriculum vitae. In mancanza di questi presupposti la candidatura verrà scartata.

Azienda di Gignese specializzata nell’installazione e manutenzione di impianti di produzione e trasformazione dell’energia elettrica cerca un apprendista elettricista, con qualifica in ambito elettrico o diploma di perito elettrico, patente B, disponibile a lavorare anche su trasferta in Italia. Contratto di apprendistato full time.

Centro estetico di Gravellona Toce cerca un/a estetista da inserire in tirocinio. Indispensabile qualifica professionale di estetista, completa autonomia nel raggiungimento del posto di lavoro. Età apprendistato.

Azienda specializzata nel commercio di prodotti alimentari cerca tre incaricati alla vendita anche senza esperienza, in possesso di diploma, patente B, automuniti per vendita diretta sul territorio con automezzo in comodato d’uso gratuito. I candidati saranno seguiti da un tutor per formazione e addestramento on the job. E’ richiesta autonomia organizzativa e problem solving, oltre all’utilizzo dei social network. Si offre contratto di lavoro autonomo. Per candidature inviare il proprio cv a: evs3844@eismann.com.

Azienda di Ornavasso specializzata nella lavorazione di marmi e graniti cerca un apprendista operaio lapideo con voglia di imparare il mestiere e in possesso almeno della licenza media inferiore, disponibile full time e completamente autonomo nel raggiungimento del posto di lavoro. Si offre contratto a tempo determinato/Apprendistato finalizzato alla stabilizzazione.

Azienda metalmeccanica specializzata nella costruzione e vendita di impianti robotizzati cerca le seguenti figure da inserire a tempo determinato full time tre mesi:

un operaio specializzato in meccanica, con titolo in ambito meccanico e minima esperienza maturata, patente B, automuniti

un carpentiere meccanico con esperienza, conoscenza del disegno meccanico, torni e frese, formazione attinente, patente B, automuniti

Azienda di Gravellona Toce che opera nel settore del Commercio cerca un commesso magazziniere in età di apprendistato da inserire inizialmente in tirocinio. Età 18-29 anni, patente B, automuniti, preferibile diploma, lingua italiana perfettamente parlata, conoscenza base dell’inglese, forza fisica per sollevamento merci. Si offre tirocinio 30h settimanali finalizzato all’inserimento in apprendistato.

Agenzia di indagini assicurative cerca un accertatore perito assicurativo con diploma o laurea, buona conoscenza del pacchetto Office 365, per indagini e accertamenti per conto di clienti privati e agenzie assicurative. Gradita esperienza pregressa e iscrizione al ruolo di Periti Assicurativi. Lavoro su trasferta nelle provincie di VCO-NO-BI-VA. Indispensabile patente B, automuniti e disponibilità a muoversi con mezzo proprio. Completano il profilo capacità organizzative, relazionali, problem solving e orientamento alla crescita professionale. Per candidature inviare il proprio cv a: selezione@overlandinvestigazioni.it

Salumificio di Santa Maria Maggiore cerca un apprendista addetto alla lavorazione di carni fresche per produzione insaccati: disossatura, movimentazione carni, stagionatura, confezionamento. Indispensabile età 18-29 anni, automuniti o domiciliati nelle zone limitrofe e disponibili a muoversi con Vigezzina. Si offre contratto apprendistato full time finalizzato alla stabilizzazione.

Aziende edile in Ossola cerca due muratori specializzati e un apprendista muratore con età 18-29 anni, automuniti e disponibili a lavorare su trasferte nella provincia del Verbano Cusio Ossola. Si offre contratto subordinato finalizzato alla stabilizzazione.

Società multiservizi cerca scaffalisti serali e notturni per supermercato di Omegna, automuniti, domiciliati in zona Cusio, in possesso di scarpe antinfortunistiche, con buona conoscenza dell’italiano, resistenza fisica e predisposizione ai lavori manuali. Orari indicativi 20:00-02:00 con possibilità di straordinari e stabilizzazione.

Ristorante Pizzeria di Cannobio cerca urgentemente un/a cameriere/a di sala con esperienza e buona conoscenza di inglese e tedesco. Automuniti. Contratto a tempo determinato full time fino a fine stagione, con possibile continuazione dopo la stagione estiva nei fine settimana.

Famiglia privata a Domodossola cerca una badante diurna con esperienza con orario 09.00-12.00 e 15.00-19.00 per donna anziana non autosufficiente, in possesso di green pass COVID-19. Cura e igiene della persona, preparazione pasti, pulizie casa, somministrazione farmaci. Tempo determinato full time di circa un mese.

Ditta edile di Domodossola cerca 2 operai generici e/o specializzati per manutenzione e costruzione case in legno, con preferibile esperienza, ma non indispensabile, conoscenza italiano, patente B, disponibili a trasferte nel bacino dell’Ossola.

Famiglia privata di Cireggio cerca una badante diurna con esperienza per coppia di coniugi anziani autosufficienti. Cura della persona, preparazione pasti, pulizie casa. Tempo determinato full time, con possibile aumento impegno h24.

Azienda di Verbania cerca un operaio per rimessaggio e manutenzione barche, lavaggio e pulizia. Buona volontà e manualità, patente B, residenza Verbano, contratto a tempo determinato fino a fine stagione.

Società alberghiera di Stresa cerca urgentemente quattro camerieri ai piani e guardaroba per pulizia e riordino camere, controllo e sistemazione biancheria nel guardaroba. Preferibile esperienza in contesto di alberghiero di alta gamma, disponili da subito, massima serietà e affidabilità. Contratto stagionale full time.

Struttura turistica di Pettenasco cerca tre camerieri di sala con diploma alberghiero o formazione in campo turistico, età apprendistato, buona conoscenza inglese e francese, gradita formazione con referenze in contesti di alta gamma, orientamento alla soddisfazione del cliente e alla crescita professionale, forte motivazione. Tempo determinato full time.

Società che gestisce sale scommesse/VLT cerca 4 operatori di sala per accoglienza clienti, pulizia locali, gestione cassa previa formazione specifica, anche senza esperienza, buona volontà, precisione e attitudine al contatto con la clientela, disponibilità a turni notturni e nei weekend.

Ristorante zona Caddo di Crevoladossola cerca aiuto cucina e cameriere di sala per lavoro serale, gradita esperienza, buona volontà e disponibilità immediata.