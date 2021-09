Barale in azzurro agli Europei su strada

L’ossolana Francesca Barale (VO2 Team Pink) è stata convocata in azzurro per gli Europei su strada. La “panterina” junior sarà al via della cronometro e della prova su strada della rassegna che è in programma a Trento dall’8 al 12 settembre. Le convocazioni sono state diramate in queste ore dal ct azzurro dell’Italdonne, Edoardo Salvoldi..

La prova a cronometro è in calendario mercoledì 8 settembre quella in linea venerdì 10.