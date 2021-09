Molte persone hanno in casa o una caldaia perché giustamente conviene altrimenti sono costretti a comprare delle stufe e uno scaldabagno per potersi scaldare in inverno e per avere acqua calda tutto l’anno con il rischio di comprare delle cose che diventeranno un peso perché ci costano tanto e ci farebbero sprecare tanti soldi in bollette

Invece quando si compra una caldaia soprattutto se la si compra di marca magari si fa un pagamento in rate e con un unico investimento ci si toglie un grande pensiero per tutto l'anno

Certamente non bisogna pensare che una volta che abbiamo comprata la caldaia tutto ò risolto nel senso che la potremo lasciare lì e contattare il servizio di assistenza clienti solo ove si bloccasse

Nel senso che se anche le caldaie a condensazione che sono le ultime e soprattutto quelle più diffuse non danno particolari problemi comunque quello che abbiamo bisogno è fargli un bollino blu annuale che praticamente una sorta di certificazione che è prevista da un decreto legislativo del 2016.

Intanto bisogna dire che questa certificazione è obbligatoria e quindi non è che possiamo scegliere se farla o meno ed ha lo scopo di attestare che la nostra caldaia a livello di efficienza energetica di sicurezza ed inquinamento sta funzionando bene.

Quindi un tecnico specializzato prima di consegnarci questo bollino blu annuale dovrà assicurarsi di controllare la caldaia in maniera accurata e vedere che appunto funzioni bene in tutte le sue parti e soprattutto dovrà verificare i fumi di scarico e le emissioni di sostanze inquinanti.

Chiaramente ove il tecnico dovesse riscontrare dei difetti di malfunzionamenti o comunque dei problemi dovrà comunicarlo al proprietario e non potrà rilasciare questo bollino blu annuale e quindi la certificazione.

Senza il bollino blu annuale rischiamo delle multe

A questo punto bisognerà mettersi d'accordo per riparare questa caldaia e poi tutto sarà risolto

c'è da dire anche questo controllo per ottenere il bollino blu annuale va fatto già con la prima accensione e quindi con la prima installazione della caldaia stessa

Chiaramente poi il bollino annuale va aggiornato appunto costantemente anche se non è sempre annuale ma le tempistiche variano a seconda della tipologia di caldaia installata della potenza eccetera

Comunque tutte queste cose dovremmo farci spiegare dalla ditta nella quale avremmo comprato la nostra caldaia chiaramente dopo esserci assicurati che poi non saremo lasciati da soli per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria della caldaia stessa quindi anche del bollino blu annuale

Non dobbiamo fare assolutamente l'errore che purtroppo fanno ancora tante persone quando comprano una caldaia e pensano solo all'offerta del momento per risparmiare po' di soldi all'inizio e poi si trovano in casa con una caldaia che è un catorcio di una marca praticamente sconosciuta che darà tantissimi problemi e poi va a finire che dopo pochissimo tempo gli toccherà cambiarla e quindi di soldi avranno sprecato i loro soldi

Se proprio non si sa nulla della caldaia basta rivolgersi a qualche amico che ci darà i giusti consigli