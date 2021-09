Se si vuole organizzare un funerale economico è possibile contattare una agenzia di pompe funebri e richiedere un preventivo specificando le proprie esigenze. Tantissime ditte che si occupano di onoranze funebri hanno dei pacchetti tutto compreso che servono ad andare ad abbattere i costi, e che sono pensati proprio per tutte quelle famiglie che magari vivono già nella tragedia di perdere un loro caro, all’improvviso, e purtroppo non possono sostenere delle grosse spese improvvise.

È vero che per un proprio caro che se ne va, qualunque famiglia vorrebbe organizzare il più bello dei funerali, ma è anche vero che bisogna essere realisti e comunque cercare di organizzare una cerimonia funebre adeguata ma andando di mare sui costi. Sicuramente l’impresario delle pompe funebri, che accompagna la famiglia guidandola per mano in tutto il processo, avrà una risposta pertinente che possa assicurare un funerale economico ma ben riuscito.

Prima di tutto bisogna pensare a quale tipo di struttura e fisionomia dare al tutto, che cosa si vuole enfatizzare e a che cosa eventualmente si vuole rinunciare perché magari non si ritiene abbastanza importante.

Esistono passaggi che sono imprescindibili mentre altri passaggi risultano più negoziabili, ma questo verrà illustrato semplicemente da un esperto del settore, che essendo competente nel suo mestiere saprà come soddisfare ogni richiesta in una maniera consona sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista economico.

Funerale economico: quali spese si possono contenere?

Parliamo ad esempio della cancelleria funebre. Con il termine “cancelleria funebre” si intendono tutte quelle pubblicazioni su carta che vengono stampate o divulgste. A volte, il momento inibisce anche funzioni molto semplici, come quelle comunicative. Difatti, al momento di formulare un necrologio, sarà possibile farsi suggerire dall’impresario che sta organizzando il funerale economico su come impostare il testo. Il manifesto funebre deve contenere il nome e cognome del defunto, i suoi dati personali come la data di nascita ed ovviamente la data di morte e tutte le informazioni sia sul funerale che eventualmente anche sulla possibilità di porgere un ultimo saluto all’interno di una camera ardente. Il necrologio che viene pubblicato sui giornali, riviste e su siti web, è suscettibile di contenere dei dati biografici che hanno l’intenzione di omaggiare la memoria della persona scomparsa. All’interno delle varie stampe esistono anche le foto, quelle da distribuire ai parenti e agli amici durante il funerale come ricordo, e basate su una fotografia a scelta tra quelle più recenti del defunto, che verrà replicata in tempo record. A volte si farà una stampa più grande da mettere in cornice e da tenere a vista al momento del funerale. C’è da dire che il funerale può essere davvero personalizzabile. Il motivo per cui nei pacchetti tutto compreso vi è un effettivo risparmio e la sicurezza di organizzare un funerale economico è perché magari vengono proposti modelli semplici di stampa, di lapide, di bara, non per questo meno belli. A volte si tratta semplicemente di modelli che magari stanno per uscire dal catalogo e dunque vengono venduti per fare spazio a nuove proposte.