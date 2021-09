In Piemonte tamponi gratis per chi ha fatto la prima dose di vaccino e poi ha contratto il Covid

In Piemonte da oggi si risolve, almeno in parte, l'impasse di diversi cittadini che, dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino, hanno poi contratto il Covid.

Questa tipologia di utenza, infatti, vive una specie di limbo, per cui non può ricevere il Green Pass. Da oggi, però, la Regione Piemonte offre tamponi gratuiti per chi ha ricevuto la prima dose e ha poi contratto il Covid, ma anche per chi ha l'esenzione dal vaccino (si parla di 6mila persone in Piemonte).

A essere in attesa dell’estensione della validità del green pass a 12 mesi, avendo contratto il Covid dopo la prima dose di vaccino, sono 7.350 persone in Piemonte.

L’elenco dei centri dove è possibile recarsi è pubblicato su https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-09/hotspot_tamponi_ripartenza_sicura.pdf