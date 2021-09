Test salivari nelle scuole elementari, arrivano i primi lotti

Per ora sono "solo" 33.600 e sono arrivati in provincia di Novara, ma presto saranno 1,2 milioni (così garantisce la Regione) e serviranno a rendere più sicuro e più controllato il rientro a scuola.



È il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, a pubblicare su Facebook la prima fase dei test salivari a scuola, con le foto dei primi carichi di test arrivati al magazzino di Momo. "Ne abbiamo acquistati 1,2 milioni e li useremo per lo screening nelle nostre scuole elementari - dice il presidente -, perché consentono di monitorare i bambini con il semplice prelievo della saliva e, quindi, sono meno invasivi dei tradizionali da inserire in gola e nel naso".



Proprio la scuola, con l'andamento dell'anno scorso, aveva rappresentato un banco di prova molto complesso, anche in Piemonte. Ma non sarà l'unico ambito in cui i test salivari saranno utilizzati. Come spiega Cirio, "Una attenzione in più verso i nostri bambini, che avremo anche con i nostri anziani".