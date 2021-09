Oggi alle 18 sarà inaugurato il nuovo centro per obesi di Crevola

Sarà inaugurato oggi pomeriggio, giovedì 16 settembre, alle 18, il nuovo polo sanitario dedicato agli obesi a Crevoladossola.

Il Centro, con sede in via Combattenti 1, dove sorge il centro sportivo gestito dalla società pallavolistica mila8Volley Domodossola, vedrà la presenza di specialisti nei vari campi necessari a contrastare l’obesità e i disturbi alimentari, sarà sede anche del gruppo di sostegno per ex obesi.

Con l’apertura di questo nuovo servizio il Comune di Crevoladossola patrocina la campagna ‘Small, mai più obesi’ messa in campo dall’Associazione Nazionale per la Lotta all’Obesità.