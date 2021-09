Dal 27 settembre cambia la circolazione in zona Madonna della Neve a Domo

Da lunedì 27 settembre, nella zona circostante a largo Madonna delle Neve, il Comune di Domodossola apporterà alcune modifiche temporanee alla circolazione per permettere di eseguire i lavori di rifacimento dell’acquedotto.

Sarà sospesa la circolazione e la sosta del tratto di Largo Madonna della Neve, da via Gibellino a Via Mattarella.

Sarà invertita la circolazione ed eliminati i parcheggi di via Gibellino da via Calpini a Via Rosmini;

Verrà riaperta al traffico la via Matterella sino all’intersezione di via Braggio, quest’ultima cambierà il senso di circolazione.

La nuova circolazione sarà valida sino alla fine dei lavori.