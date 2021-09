Non c'è dubbio sul fatto che uno dei lavori più complessi ma allo stesso tempo più affascinanti e utili che ci sono sul mercato è quello dell'investigatore privato in quanto parliamo di una figura professionale che può aiutare una persona veramente in tante cose se nell'ambito lavorativo che nell'ambito aziendale e anche privato. Per esempio una persona che ha una azienda e che vuole verificare che i lavoratori non fingono una malattia può chiamare un investigatore privato, o anche un dipendente che vuole avere un aiuto per quanto riguarda il mobbing sul posto di lavoro perché lo vuole provare o ancora le aziende possono chiamare un investigatore privato per quanto riguarda le frodi aziendali e la concorrenza sleale è un altro motivo per cui un'azienda può chiamare questo tipo di figura professionale riguarda le bonifiche ambientali. Quindi un investigatore privato che offre un servizio controllo bonifiche ambientali lo fa perché l'azienda ha bisogno di proteggere tutte le informazioni e i segreti da fenomeni di spionaggio. Una persona quindi si può rivolgere a un investigatore privato per il controllo bonifiche ambientali con lo scopo di salvaguardare la sua privacy.

Vista la tecnologia che sta sempre di più avanzando la privacy ogni persona è sempre più a rischio. Infatti può essere attaccata sia da un hacker oppure da un concorrente nel lavoro o anche da un partner e questo appunto è colpa soprattutto di internet che magari da un lato ci ha aiutato tanto nella vita grazie ai tanti servizi che ci dà però ormai ha consentito in maniera molto facile di introdursi nel cellulare di un'altra persona. Quindi per accertarsi che si è vittima di una persona che attaccano nostra privacy ci si può appunto affidano all’ investigatore privato esperto in controllo bonifiche ambientali.

Quali sono i segnali da tenere in considerazione e che sono legati al rischio di essere spiati?

Per sapere se si è spiati oltre rivolgersi a un investigatore privato per controllo bonifiche ambientali bisogna stare attenti ad alcuni segnali che di questo punto di vista non possono essere ricondotti alle casualità o agli imprevisti.

Ora faremo alcuni esempi per molestando che bisogna rivolgersi a un professionista ma uno dei casi che ci deve far riflettere se la serratura nostra porta non funziona bene e questo Può voler dire no per forza che sono entrati dei ladri ma che qualcuno ha provato a forzare la porta e magari c'è riuscito dai installato un dispositivo pirata di sorveglianza video o audio. Un altro segnale da considerare è se ci si accorge che i mobili sono un pochino spostati perché in genere sono un luogo scelto da chi vuole installare un dispositivo di intercettazione ambientale. Altra cosa a cui stare attenti è un eventuale variazione nell'aspetto della parete del soffitto o del pavimento della casa perché per esempio se si nota un po' di polvere nel muro o sul pavimento potrebbe essere sintomo del fatto che una microcamera o un microfono è stato installato