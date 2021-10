Laboratori analisi privati: il Piemonte liberalizza i punti prelievo

Su proposta dell’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, il Consiglio regionale stamattina ha approvato l’emendamento alla legge di riordino dell’ordinamento regionale che elimina il vincolo di due soli punti prelievo per i laboratori privati di analisi mediche a scopo di accertamento diagnostico, compresi quelli delle Case di cura private aperti ai non ricoverati. Una necessità di liberalizzazione dell’iniziativa privata, come osserva l’assessore, resa più che mai opportuna dalle pressanti esigenze di maggior diffusione delle prestazioni diagnostiche sul territorio emerse durante la pandemia.

Stante l’evoluzione tecnologica e strumentale del settore, viene ammesso anche l’utilizzo di mezzi mobili per i prelievi delle analisi di laboratorio e vengono chiarite nel dettaglio le specifiche competenze degli organismi delle Aziende sanitarie nell’accertamento delle violazioni, nonché nell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.