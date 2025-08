Carenza di medici in Ossola, l'allarme del sindaco di Pallanzeno: "Situazione critica"

Anche il sindaco di Pallanzeno, Gianpaolo Blardone, esprime preoccupazione per la grave carenza di medici di famiglia sul territorio ossolano. Con il pensionamento, nei prossimi mesi, di ben cinque medici sono diversi i comuni che dovranno fare i conti con quella che Blardone definisce una “situazione critica”. Per quanto riguarda Pallanzeno, i pazienti non potranno più contare sugli ambulatori attivi in paese e nella vicina Piedimulera.

“Siamo in contatto con Asl Vco – spiega il primo cittadino – e faremo tutto il possibile. Ma nella situazione attuale sembra quasi impossibile trovare una soluzione definitiva, perché il problema è alla base: mancano i medici, non solo in Ossola, ma a livello nazionale. Come amministrazione, tutto ciò che possiamo fare è mettere a disposizione gratuitamente dei locali in cui i cittadini che rimarranno senza medico possano ricevere l’assistenza primaria, seguendo l’esempio del Verbano. Ma non basterà per risolvere il problema. La speranza è che i giovani medici si presentino numerosi al concorso che sarà indetto dalla regione, in cui l’Ossola avrà priorità in quanto zona carente”.