Controllo gratuito dei funghi epigei spontanei, attivo il servizio dell’Asl Vco

Con l’arrivo della stagione più propizia per la raccolta dei funghi, l’Asl Vco rinnova anche per il 2025 il servizio gratuito di controllo e consulenza micologica, in collaborazione con le Asl di Novara e Vercelli. Il servizio sarà attivo dal 1° agosto al 27 novembre e si rivolge sia ai raccoglitori amatoriali sia ai venditori abilitati, ma anche ai ristoratori che utilizzano funghi epigei spontanei nei loro menù. Un’opportunità preziosa per garantire sicurezza alimentare e prevenire rischi legati al consumo di specie non commestibili o potenzialmente tossiche.

Chi ha raccolto funghi potrà rivolgersi ai micologi per verificarne gratuitamente la commestibilità, ricevere indicazioni su come conservarli e consumarli in sicurezza, o semplicemente per una consulenza tecnica. I ristoratori, sono tenuti per legge a utilizzare solo funghi certificati, e il servizio rappresenta un valido supporto anche per chi opera nella ristorazione.

A Verbania (Viale Sant’Anna 83) e Omegna (via IV Novembre 294 – Crusinallo), l’accesso è su appuntamento, contattando i numeri 0323 541441 o 541467 per Verbania, e 0323 868073 o 868040 per Omegna. Gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.

A Domodossola, negli uffici Sian al terzo piano di via Scapaccino 47, sono previste diverse modalità di accesso in base al periodo. In agosto si parte con la possibilità di prenotazione fino al giorno 14, per poi passare all’accesso diretto dal 18 in poi, il lunedì e mercoledì mattina (8.45–9.30) e il venerdì pomeriggio (14.45–15.30). Le stesse modalità saranno valide anche nei mesi di settembre e ottobre, con l’aggiunta di un’apertura speciale lunedì 29 settembre. A novembre, infine, si torna alla prenotazione, telefonando al numero 0324 491683.