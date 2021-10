Presentato a Montecrestese il Capitolo BNI Oxilia

Si è tenuta nei giorni scorsi al Ristorante Gallo Nero di Montecrestese la presentazione del Capitolo Bni Oxilia. Bni, acronimo di Business Network International, è un’organizzazione di business networking fondata negli Stati Uniti da Ivan Misner nel 1985, approdata in Italia nel 2003 grazie a Paolo Mariola National Director. Da circa un anno Bni è presente anche in Ossola.

Si tratta di un gruppo di imprenditori guidati dall’Assistant Director Maria Paola Mathieu che si scambiano contatti e referenze per incrementare il proprio giro d’affari e promuovere le loro attività. A far gli onori di casa proprio la Mathieu che ha presentato gli ospiti del mondo Bni: in primis il Direttore Nazionale Paolo Mariola che ha spiegato come tale organizzazione si sia sviluppata in Italia; a seguire i due Executive Director della Regione Piemonte Silvana Rufo e Andrea Colombo.

Dopodiché alcuni imprenditori della zona, che pur non facendo parte del Capitolo, hanno voluto portare la loro esperienza di business sul territorio: Paolo Zanghieri del gruppo Altair, Adriano Sarazzi per International Chips, Adele Moschella, primario di Medicina al San Biagio e Cavaliere del Lavoro e Francesca Zanetta membro della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo.

A seguire ogni membro del capitolo Oxilia ha presentato la propria attività. Bni ha anche uno scopo benefico: grazie al progetto no-profit "Business Voices" è possibile aiutare e dare un supporto diretto alle scuole e ai bambini nelle forme più diverse, ad esempio organizzando laboratori, donando materiale, organizzando giornate orientate per conoscere le professioni e il mondo del lavoro.