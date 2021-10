Al via i lavori di impermeabilizzazione dei viadotti a Masera

Anas ha programmato l’intervento di impermeabilizzazione e risanamento profondo della pavimentazione su due viadotti lungo la strada statale 337 “della Val Vigezzo” a Masera.

Le lavorazioni consistono nella rimozione della pavimentazione fino agli strati di profondità, nel ripristino superficiale della soletta, nella stesa del materiale impermeabilizzante con successiva ricostruzione del pacchetto di asfalti. Completa l’intervento il potenziamento del sistema di scolo delle acque.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, a partire da oggi e fino al 10 novembre tra il km 4,200 e il km 4,500 della statale sarà in vigore il restringimento della carreggiata. La circolazione in direzione Svizzera continuerà a essere indirizzata lungo la SS337 mentre il traffico in direzione Domodossola sarà deviato localmente sulla strada provinciale limitrofa con rientro sulla SS337 dal ponte sul torrente Melezzo.

Sul ponte al km 6 della statale sarà invece in vigore il senso unico alternato.