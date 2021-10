Cirio: ''Per il VCO un ospedale nuovo, moderno e d'avanguardia’’

"Ora la Regione rispetti il volere dei sindaci, dando a Domodossola il nuovo ospedale". Lo aveva detto Lucio Pizzi, nella prima seduta consiliare di insediamento, lunedì sera. Un modo chiaro per ribadire che Domodossola vuole la nuova struttura sanitaria.

Così, vista la presenza oggi, in Valle Vigezzo, del presidente della regione, Alberto Cirio, gli abbiamo chiesto un pronunciamento sul futuro delle strutture ospedaliere nel VCO.

Questa la risposta di Cirio: "C’è una linearità di condotta che abbiamo voluto assumere sino dal primo giorno. Questa è una provincia che merita e deve avere un ospedale moderno all’avanguardia, con tutto ciò che è necessario in termini di efficienza ed efficacia per salvaguardare la salute dei cittadini, così com’è necessario non chiudere gli ospedali che ci sono. Applicare rigidamente le valutazioni fatte da Roma, per cui uno dei due era da chiudere, noi non l’abbiamo voluta subire. Continuiamo a ragionare nell’ottica di un ospedale moderno, efficiente, nuovo su questa provincia, pur mantenendo su Verbania un presidio ospedaliero. Forse prima del Covid si dava meno importanza alla salute e i parametri erano più rigorosi da parte di Roma, che si dimenticava com’è fatta questa provincia. Oggi alla luce del Covid, credo che chi vive nel VCO debba avere gli stessi diritti alla salute e alla vita di uno che vive a Grugliasco. Quindi, che qui ci possano essere due presidi ospedalieri continuiamo a ritenerla una strada percorribile, ma che uno sia un ospedale di provincia, nuovo, moderno e di avanguardia".