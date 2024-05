Alvaro Vitali al Castello di Vogogna racconta la commedia italiana

Alvaro Vitali, uno degli attori più iconici della commedia italiana, sarà ospite de Il Bar del Cult al Castello Visconteo di Vogogna sabato 18 maggio. Un momento amarcord, per chiacchierare con colui che ha vestito i panni del mitico Pierino, ma non solo. L'incontro è organizzato da "Il bar del cult", un progetto culturale nato per volontà di Rocco De Vito, docente di Grafica e Comunicazione presso l’Istituto Ferrini Franzosini di Verbania.

"Il Bar del Cult non è un bar, come subito si potrebbe pensare - dice Rocco De Vito - ma è un viaggio alla riscoperta del cinema italiano dalla fine degli anni ‘60 ai primi anni ‘90. Un viaggio attraverso le locandine, i manifesti e i protagonisti delle pellicole più rappresentative della stagione cinematografica in cui l’Italia è protagonista assoluta".

Tutto è partito da una passione personale: "Ho iniziato a collezionare le locandine originali dei film - racconta Rocco - e a un certo punto ho pensato di metterle a disposizione del pubblico attraverso una mostra, oggi composta da più di seicento locandine e manifesti originali". Poi l'incontro con Mirko Zullo, regista, titolare della Chapeau Films Italia, e dalle locandine si passa all'incontro con i protagonisti di quei film.

"Abbiamo iniziato a realizzare interviste ai più grandi della commedia italiana - spiega ancora Rocco De Vito - da Carlo Verdone ad Alvaro Vitali, passando per Jerry Calà, Lino Banfi, Ezio Greggio e poi registi e autori. Il nostro è un progetto autofinziato, e man mano che riceviamo o raccogliamo fondi, procediamo con la realizzazione di contenuti che convergeranno in un docufilm che racconterà la commedia italiana". I generi toccati dal progetto Il bar del cult sono tutti quelli del panorama cinematografico di quegli anni: dalla commedia al poliziesco, dal cinema d'autore agli Spaghetti western.

Tutto il materiale raccolto è pubblicato sul sito www.ilbardelcult.it. Sabato 18 maggio invece l'incontro tra il pubblico e Alvaro Vitali, in una serata organizzata nei giardini del Castello di Vogogna. "Con Alvaro parleremo di cinema, guarderemo clip e scopriremo le curiosità della sua carriera - precisa Rocco - niente Gossip, solo cinema. Insieme a noi tanti amici e tante belle sorprese". La serata, che prenderà il via alle 18, è organizzata in collaborazione con l'associazione History Life onlus. L'ingresso è a offerta libera, e i proventi saranno destinati ai progetti dell'associazione. Nelle sale del castello sarà allestita la mostra delle locandine, mentre sarà attivo anche un servizio bar curato dall'Unione Sportiva Vogognese.