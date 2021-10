Insieme per un Dono: "Stufi del balletto delle dichiarazioni, vogliamo l'ospedale tra Villa e Domo come promesso!"

Dopo il susseguirsi di dichiarazioni delle ultime ore sul futuro degli ospedali della Provincia, si registra anche la presa di posizione di Davide Bonacci, medico e portavoce di Insieme per un Dono.

"Finite le elezioni iniziano le dichiarazioni dei politici di turno. Ovviamente tutte molto ambigue, con mezze parole, aspettando le dichiarazioni di questo, le risposte di quell'altro etc, etc, etc. L'unica cosa certa e che a oggi, 20 ottobre 2021, non esiste un atto concreto e scritto sul futuro del nuovo ospedale del VCO, sia per quanto riguarda la sede, sia per quanto riguarda il destino degli ospedali esistenti, sia sulla riorganizzazione dell'emergenza sul nostro territorio. Parole e ancora parole" l'affondo di Bonacci.

"Sono passati più di due anni da quando Cirio e la giunta regionale annunciarono con enfasi il progetto di costruire un nuovo ospedale sul territorio Ossolano (individuato poi da tutti i sindaci ossolani nella piana tra Domo e Villa). Siamo stufi di questo balletto di dichiarazioni, di mezze promesse, di tattiche attendistiche per vedere l'effetto che fa!. Il messaggio arrivato da Domodossola con l'elezione di Pizzi è stato molto chiaro. Vogliamo il nuovo ospedale nella piana tra Villa e Domo e lo vogliamo presto! Da oggi iniziamo una campagna di pressing sulle istituzioni affinchè facciano quello che hanno promesso" conclude Bonacci.