Montani alza il tiro e incalza Cirio e Icardi: "Non uno ma due ospedali di livello per il Vco"

“Il Vco ha bisogno non di un ospedale di buon livello, ma di due”. Lo dichiara il senatore della Lega Salvini Enrico Montani, dopo le parole del governatore Alberto Cirio, che ieri a Santa Maria Maggiore per la presentazione di progetti legati allo sviluppo della Val Vigezzo, ha fatto il punto anche sul futuro riassetto della sanità del Vco.

“Cirio ha affermato che la nostra provincia si merita un ospedale nuovo, moderno e di avanguardia – dice Montani – e noi lo ringraziamo, insieme all’assessore competente Luigi Icardi, per tutte le attenzioni che sta riservando al territorio in tema di sanità. Però – sottolinea Montani – per la sua particolare conformazione geografica, il Vco ha bisogno non di uno, bensì di due ospedali di buon livello, da integrarsi con le prestazioni offerte dal Madonna del Popolo di Omegna, che come sappiamo è a gestione mista pubblico privato. Pertanto – conclude il senatore della Lega – anche alla luce dei nuovi scenari aperti dall’emergenza da Coronavirus, chiediamo a Cirio e Icardi un ulteriore sforzo per il Vco: sappiamo che lo possono fare”.