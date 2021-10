La Pregliese imbriglia la Pro Vigezzo. Pari a Druogno

Ancora un anticipo notturno per la Pro Vigezzo. A Druogno di scena con la Pregliese, per un derby che si preannuncia infuocato.La Pregliese, sin dalle prime battute, si mostra in formato trasferta. Concede poco e lotta su tutti i palloni.

I padroni di casa al contrario non sembrano in una delle giornate migliori.Sono, infatti, gli ospiti a passare per primi. Bozzo infila Cantadore e porta avanti i suoi. La Pro reagisce d'orgoglio e trova il pari con Porta.Dalla mezz'ora in avanti sembra la squadra di Giampaolo ad averne di più, mette spesso in difficoltà i vigezzini sulle ripartenze.La ripresa si apre ancora con la Pregliese in palla. Ed è ancora una volta pronta a punire i padroni di casa. Bomber Piroia sorprende tutti ed infila Cantadore.

Dal gol del vantaggio, circa 10' dopo il fischio della ripresa, la Pregliese sembra spegnersi e i vigezzini incalzano. Serrano i tempi, anche se mancano di lucidità e gioco. L'occasione d'oro arriva al 65'. Porta viene steso in area. Proteste degli ospiti ma il direttore di gara è irremovibile, penalty per la Pro Vigezzo.Sul dischetto va Bergamaschi, ma Imperiale lo ipnotizza e sventa il rigore. Occasione al vento e nervosismo rossoblu. Poco dopo altra delusione.

Su corner stacca Rolandi, contatto col portiere e palla in rete. Esplode la gioia rossoblu, ma stile VAR, dopo aver lasciato esultare e festeggiare l'arbitro annulla per fallo.Non cambia il motivo dell'incontro. Vigezzini in avanti e Pregliese sulla difensiva. Rolandi scheggia la traversa, ma il gol è nell'aria e ci pensa Balassi con una gran punizione a scavalcare la barriera ed infilare il portiere Imperiale a 10' dal termine.

Adesso la Pro ci crede ed gli ospiti sembrano in affanno, ma resistono e addirittura a tempo scaduto si rilanciano in contropiede, reclamando vivacemente per un sospetto fallo in area.Nulla però cambia e finisce 2-2