Prima Categoria, Crevolese e Villa si giocano il terzo posto

E’ Crevolese-Virtus Villa la partita di richiamo della Prima Categoria. Reduci da una domenica di vittorie, le due formazioni ossolane si affrontano al Comune di Crevoladossola per ribadire il loro buon momento.

La Crevolese si gode il terzo posto in classifica dietro Cannobiese e Momo, la Virtus Villa invece arriva da 3 successi di fila e cerca di strappare ai rivali la posizione ambita di classifica.

Lotta per tre punti importanti Ornavassese. Domenica al ‘Curotti’ i neri non hanno demeritato contro il Villa ma oggi devono necessariamente conquistare la vittoria contro il Borgolavezzaro.

Trasferta delicata della Varzese in quel di Feriolo. I ragazzi di Lipari stanno risalendo la classifica e sperano di porta via punti anche sul lago.

Il Fomarco invece è alla ricerca del primo successo in questa annata. A Pieve arriva la Pro Ghemme che pure non naviga in buone acque.