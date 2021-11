Prima Categoria, Lipari: ''La salvezza resta il nostro obiettivo''

Un incidente di percorso. Così la Varzese ha archiviato il secco 0-4 incassato domenica contro il Fomarco. La squadra di Lipari non è stùata la stessa formazione che ha iniziato bene il campionato: domenica ha offerto una prestazione non alla sua portata. Ma a Varzo non fanno drammi.

‘’Il nostro obiettivo resta la salvezza’’ assicura l'allenatore Gianni Lipari, da 4 anni sulla panchina della Varzese.

‘’Loro erano più determinati, noi invece non siamo stati in partita - afferma il tecnico - . Potrei lamentarmi per le assenze ma non lo faccio. Abbiamo proprio sbagliato approccio’’.

In casa granata mancavano Lattari, Ariola, Ciocca e Filippini, alcuni pezzi da 90 della formazione e per di più Ambrosiani ha dovuto lasciare al 45’ per impegni di lavoro.

Ora la Varzese si prepara alle due prossime partite che saranno due derby: domenica contro l’Ornavassese e poi contro la Crevolese.