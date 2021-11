Pannello caduto in un'aula container allo Spezia, Ricci: “La risposta dell'assessore Falciola non mi ha confortato”

Il problema della caduta di un pannello del soffitto in una delle tre aule prefabbricate del Liceo Spezia è stato portato all'attenzione del consiglio comunale con un' interpellanza.

A presentare l'interpellanza, Gabriele Ricci, ccapogruppo di Domodomani.

“Ho doverosamente premesso sia l'incompetenza giuridica dell'amministrazione comunale sul tema, sia la mia affezione nei confronti del Liceo, sia la stima per il preside Ragozza, che è riuscito negli anni a creare una vera eccellenza scolastica regionale – dice Ricci - tuttavia non ho potuto non sottolineare come la situazione costantemente precaria delle aule esterne, alcune addirittura risalenti a prima del mio arrivo al Liceo, siano una mancanza di rispetto nei confronti di alunni ed insegnanti e che vada trovata una soluzione definitiva quanto prima. Purtroppo- prosegue Ricci - l'assessore Falciola non mi ha confortato nel merito, avendo egli stesso confermato che non si sa nulla di concreto sulla costruzione delle nuove aule al Marconi-Galletti-Einaudi, cosa che permetterebbe di liberare lo spazio necessario al Liceo Spezia”.