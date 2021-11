Sempre interrotta la circolazione ferroviaria fra Ginevra e Losanna

In un nuovo comunicato le Ferrovie Federali Svizzere che il ritorno alla normalità della circolazione dei treni fra Ginevra e Losanna, prevista per martedì prossimo, slitterà ancora e il ritorno ad una completa circolazione di tutti i treni non è prevista prima di due settimane.

Studi geologici complementari hanno mostrato che il sottosuolo del tratto ferroviario di Tolochenaz dovrà essere ben stabilizzato prima di poter garantire una normale circolazione ferroviaria.



Gli Eurocity e gli Intercity restano esclusi dalla circolazione che si limita a quattro treni all’ora che nel punto dei lavori transitano ad una velocità massima di 20 km/h.

La prolungata interruzione ha spinto i Cantoni di Ginevra e Vaud a chiedere a gran voce alla Confederazione un raddoppio della linea ferroviaria unitamente ad altre migliorie tecniche.



Nel frattempo la società privata “Energie 360°” che stava effettuando dei lavori utili per il progetto EnerLac per lo sfruttamento dell’energia termica ha ammesso la colpa del cedimento della linea ferroviaria.