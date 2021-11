Ruggero Guglielmetti è il nuovo primario di Otorinolaringoiatria dell'Asl Vco

Il primo novembre ha preso servizio il dottor Ruggero Guglielmetti incaricato con durata quinquennale dalla Direzione Generale dell'ASL quale direttore della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria.

Guglielmetti è stato riconosciuto idoneo e adatto a ricoprire l’incarico di Direttore in quanto sulla scorta della valutazione curriculare complessiva, è il candidato che presenta buone valutazioni negli item esaminati dalla Commissione, è il candidato che presenta la migliore aderenza al profilo professionale delineato dall’Azienda, nonché l’unico della terna con esperienza nell’ambito di una Azienda Sanitaria di gestione di attività specialistica sia territoriale che ospedaliera.

Pertanto si è ritenuto che la sua esperienza possa portare impulso nell’ambito delle strategie aziendali di cooperazione tra aziende dell’area, ai fini della definizione di programmi di offerta sanitaria coerenti e capaci di garantire i percorsi di presa in carico precoce ed appropriata, oltre che di rafforzamento della collaborazione con gli enti formativi di riferimento per l’attività specialistica stessa.

Il dottor Guglielmetti si è laureato nel 1990 in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino, con una Tesi in ambito Oncologico alla quale è stata riconosciuta la dignità di Stampa, si è poi Specializzato in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale con una tesi dal titolo “Ruolo delle tecniche di embolizzazione nella patologia della testa e del collo” presso la medesima Università nel 1994.





Nel 1996 ha iniziato la sua carriera come Dirigente medico all’Azienda Ospedaliera Giovanni Bosco di Torino, Divisione di Otorinolaringoiatria.

Nel 1999 si è trasferito a Novara nella Clinica Otorinolaringoiatrica, Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità - Università del Piemonte Orientale diretta dal suo Maestro - Prof. Francesco Pia

Nel 2004 ha conseguito il Master di II° livello in Oncologia Cervico-Cefalica c/o l’Università di Torino e nel 2009 il Master in Chirurgia oncologica ORL c/o la Mayo Clinic – Arizona - USA

Dal 2009, presso l’ASL di Novara, ha assunto l’incarico di Responsabile della neonata Struttura a Valenza Dipartimentale di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Borgomanero.

E’ autore di oltre 10.000 interventi come primo operatore, nell’ambito della chirurgia dell’orecchio, del naso, della laringe e dell’apnea del sonno, si occupa della patologia della tiroide, delle ghiandole salivari e della patologia oncologica della testa e del collo, oltre ad essere stato docente e relatore in diversi corsi e congressi è anche autore di diverse pubblicazioni scientifiche.





La Direzione Generale augura al Dottor Ruggero Guglielmetti i migliori auspici per un buon e proficuo lavoro.