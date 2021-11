Champions League 2021/22: la griglia delle favorite

La prima fase della stagione calcistica è ormai alle spalle. Il tempo concesso per ingranare è finito. Adesso dovranno venire fuori i veri valori e qualche squadra – lo sa – deve prepararsi per giustificare le prime delusioni, soprattutto in ambito internazionale. La Champions League è nel pieno delle gare di ritorno dei gironi e diverse formazioni importanti vedono il loro destino ancora in bilico, mentre altre hanno già perso le speranze di sollevare la “coppa dalle grandi orecchie”. Tra queste ultime figure evidentemente anche il Milan, che era appena tornato a partecipare alla massima competizione per club a 8 anni di distanza dall’ultima volta.

I rossoneri si erano fatti valere sia all’Anfield Road contro il Liverpool sia in casa di fronte all’Atletico Madrid, ma fra episodi arbitrali dubbi e sfortuna vera e propria il “Diavolo” non ha racimolato nemmeno un punto dopo aver affrontato tutte le squadre del suo raggruppamento. Il pareggio ottenuto nel secondo confronto con il Porto ha tenuto i ragazzi di Pioli ancora in gioco, ma ora come ora servirebbe sperare in una difficile combinazione di risultati per portare il Milan al secondo posto, considerando che il primo è già aritmeticamente in mano agli inglesi.

Lo stesso Liverpool si è dimostrato fino a questo momento una delle compagini più in palla della Champions. I “Reds” hanno vinto tutte le loro partite finora e sognano di arrivare fino in fondo, come già accaduto nel 2018 e nel 2019. Anche il Manchester City, inserito nel gruppo A con il Paris Saint-Germain, è da tenere sott’occhio, anche se la vetta della graduatoria andrà contesa proprio con i francesi. Ha sorpreso invece l’Ajax, tra le squadre che hanno subito meno gol finora: appena 2. Gli olandesi sono già qualificati agli ottavi e hanno prevalso per due volte sul Borussia Dortmund.

Il Bayern Monaco è il solito schiacciasassi e il fatto che vanti contemporaneamente il miglior attacco e la miglior difesa del torneo non sorprende più di tanto. A stupire è invece la situazione generale del Barcellona, che deve guardarsi le spalle dal Benfica e mai come quest’anno rischia la clamorosa eliminazione ai gironi. Molto più bilanciata la situazione nel gruppo dell’Atalanta, che dovrà provare a beffare almeno una tra Villarreal e Manchester United. Tutto da giocare nel girone G, con Salisburgo, Lille, Wolfsburg e Siviglia protagoniste. La Juventus, invece, è riuscita ad arrivare fin qui a punteggio pieno, lasciando a debita distanza il Chelsea campione d’Europa in carica. Rimane da capire il futuro dell’Inter, spesso altalenante nelle recenti uscite internazionali, anche se ha fornito una buona prova contro il Real Madrid.

Pare che stavolta le vere favorite per la vittoria finale si contino sulle dita di una mano. Il Barcellona non rientra più nel novero delle migliori big e anche il Borussia Dortmund promette uno spettacolo meno esaltante rispetto a quello al quale ci ha abituati in passato. Nemmeno le quote sui match di calcio confidano troppo in queste squadre, seppur storiche. Tutto lascia presagire che Liverpool e Manchester City saranno in scena almeno sino alla semifinale, ammesso che il tabellone non li abbini insieme ai quarti. Anche il Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain hanno buone chance di giocarsela. A Juventus, Manchester United e Real Madrid sembra spettare solo il ruolo di potenziale outsider.