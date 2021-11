Orietta Ossola nominata direttrice sanitaria degli ospedali di Verbania e Domodossola

Il 4 novembre 2021 la Direzione Generale dell'ASL ha conferito alla Dottoressa Orietta Ossola l'incarico quinquennale di Direttore Struttura Complessa Direzione Sanitaria dei Presisi Ospedalieri Verbania-Domodossola. L’incarico partirà dal 1 dicembre 2021.

Laureata all’Università di Pavia e specializzata in Igiene e Medicina Preventiva all’Università degli Studi di Torino Orietta Ossola è dipendente dell’Azienda Sanitaria VCO dal 1998. Nel 2003 è stata titolare dell’incarico di Alta Specializzazione “Prevenzione Rischio Infettivo” divenendo in seguito Responsabile della SOS Unità Prevenzione Rischio Infettivo fino al 2012.

Da giugno 2012 a febbraio 2019 ha ricoperto il ruolo di Direttore Sanitario presso le Cliniche Private Accreditate del Gruppo Policlinico di Monza (Clinica San Gaudenzio di Novara, Clinica Santa Rita di Vercelli e Clinica Pinna Pintor di Torino).

Nel 2016 consegue il Diploma di Master II livello in Direzione Medica di Presidio presso l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di igiene e Sanità Pubblica.

Nel 2019, nuovamente assunta dall’ASL VCO, le viene attribuita la responsabilità di alcune delle attività del Presidio Ospedaliero di Domodossola e l’incarico professionale “Gestione prericovero e dei percorsi di ricovero dei pazienti ospedalieri”. Nel 2021 assume la responsabilità della SOS Gestione attività del Presidio San Biagio- Unità Prevenzione Rischio Infettivo.

Dal 1998 al 2021 ha svolto diverse attività di docenza nei corsi di formazione e riqualificazione per Operatori Tecnici addetti all’assistenza attivati dall’Asl in collaborazione con i Consorzi Servizi Sociali e Enaip, nei corsi per la formazione dei dipendenti ASL e studenti Corsi per Laurea Infermieristica sulla prevenzione del Rischio Biologico/Infettivo in collaborazione con il SPP e Medico Competente e nei corsi istituiti presso l’Istituto Superiore di Formazione per Aziende e Imprese.

Dal 2019 ha assunto incarico di docenza presso i corsi di laurea in Infermieristica dell’Università del Piemonte Orientale - Organizzazione e gestione processi assistenziali nella disciplina di Economia e organizzazione aziendale in ambito sanitario

La Direzione Generale formula alla Dottoressa Orietta Ossola i migliori auguri di buon lavoro.