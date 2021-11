La Cogeis metterà in sicurezza il tratto stradale di Castiglione

Sono finalmente ripresi i lavori nel tratto stradale di Castiglione interessato dall’allargamento della sede viaria. I lavori erano stati affidati dalla provincia alla ditta Stepa di Napoli che aveva vinto la gara d’appalto.

I lavori, che sono sempre avanzati molto a rilento, avevano creato non pochi problemi alla viabilità dando origine a lunghe code e varie interruzioni.



Attualmente siccome la ditta Stepa parrebbe non essere in grado di portare a termine i lavori, la provincia su sollecitazione dei Comuni della Valle Anzasca, ha dato incarico alla ditta Cogeis di mettere in sicurezza il cantiere garantendo la piena transitabilità anche ai mezzi pesanti.



Per ora è in essere il divieto di transito oltre le 24 t, proibizione che blocca molte attività lavorative in Anzasca.