Al mercatino di Santa Maria Maggiore con il trenino della Vigezzina

Le calde tonalità autunnali, che hanno regalato un foliage particolarmente suggestivo, stanno cedendo il testimone all'inverno regalando scorci incantevoli, grazie a vedute panoramiche ancor più ampie e aperte sulle vallate e le montagne circostanti. L'inverno è anche la stagione degli eventi natalizi che quest'anno saranno di nuovo arricchiti dai Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore (in programma dal 6 all'8 dicembre) e da Locarno on Ice.

Gli amanti del Treno del Foliage non resteranno delusi dal cambio di sceneggiatura lungo la linea: la spoglia vegetazione invernale permette infatti di godere di vendute panoramiche molto più ampie, riscoprendo scorci panoramici che, in altri periodi dell'anno, sono poco visibili. Un paesaggio fiabesco su cui i lunghi tramonti invernali offrono uno spettacolo unico senza dimenticare la neve che, quando fa la sua comparsa, trasforma il viaggio in un'esperienza indimenticabile.

In questa cornice suggestiva, il viaggio a bordo della Ferrovia Vigezzina-Centovalli diventa anche il mezzo ideale per raggiungere i Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore, in Val Vigezzo, uno dei più apprezzati mercatini d'Italia con 180 espositori e tante attività ed eventi collaterali in grado di entusiasmare ogni anno i numerosi visitatori.

Il biglietto speciale Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore

Il biglietto, valido un giorno, è offerto con partenza da Domodossola o da Locarno a destinazione di Santa Maria Maggiore e include un viaggio di andata e ritorno in 2a classe, la prenotazione obbligatoria del posto a sedere e l'eventuale supplemento panoramico.

Tariffe dall'Italia in 2a classe (Domodossola - Santa Maria Maggiore A/R)

Adulti e ragazzi da 6 a 16 anni: € 15,00 I bambini sotto i 6 anni: € 4,00

Tariffe dalla Svizzera in 2a classe (Locarno - Santa Maria Maggiore A/R)

Adulti: € 18,00

Ragazzi da 6 a 16 anni: € 9,00

I bambini sotto i 6 anni: € 4,00

I biglietti possono essere acquistati su www.vigezzinacentovalli.com

Servizio navetta su prenotazione tra Druogno e Santa Maria Maggiore

Il servizio navetta sarà disponibile esclusivamente mercoledì 8 dicembre dalle 10.10 alle 12.40 e dalle 13.40 alle 16.10 con corse ogni trenta minuti. Ultima navetta in partenza da Santa Maria Maggiore per Druogno alle ore 16.25.

Tariffe andata e ritorno in 2a classe (Druogno -Santa Maria Maggiore)

Adulti e ragazzi da 6 a 16 anni: € 5,00 I bambini sotto i 6 anni: gratis.

Si raccomanda vivamente di acquistare in anticipo anche i biglietti per la navetta

sul sito www.vigezzinacentovalli.com. La prenotazione della navetta dà diritto ad usufruire della corsa prescelta ma non dà garanzia del posto a sedere selezionato, stante la normativa vigente relativa al Covid 19.

La disponibilità di posti è limitata e la prenotazione (inclusa nel biglietto) è obbligatoria, il biglietto non è modificabile né rimborsabile.

Sicurezza e norme di viaggio

La sicurezza a bordo dei treni è garantita grazie a misure di sanificazione costante e al distanziamento fisico, oltre all'obbligo di indossare la mascherina per tutto il viaggio. Per chi arriva dalla Svizzera è inoltre necessario essere in possesso del Green Pass e compilare il modulo di entrata (sia per l'ingresso in Italia che per il rientro in Svizzera).

Consigli di viaggio

Le richieste sono maggiori in partenza da Domodossola. Si consiglia quindi, in caso di mancanza di posti, di partire da Locarno. Grazie al nuovo collegamento TILO RE80 è infatti possibile raggiungere comodamente Locarno da Milano Centrale con un collegamento ogni ora. Partendo da Locarno si ha inoltre la possibilità di abbinare la visita dei Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore all'atmosfera inebriante di Locarno on Ice, in programma dal 2 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.

Maggiori informazioni e shop online:

www.vigezzinacentovalli.com