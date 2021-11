La strada provinciale di Bognanco è finalmente più sicura

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza della strada provinciale di Bognanco. "Dopo il sopralluogo congiunto con la provincia - fanno sapere dal Comune - effettuato in estate con l'allora vice presidente e ora presidente, Rino Porini, finalmente possiamo dire che si iniziano a vedere i primi risultati importanti per la messa in sicurezza della strada provinciale con nuove barriere, bacchettoni, riasfaltatura e pulizia delle cunette".