Le scuole di Craveggia si presentano alla Valle Vigezzo: giovedì 2 dicembre, in vista delle prossime iscrizioni all'anno scolastico 2022/2023, si terrà un interessante incontro di presentazione della metodologia “A porte aperte”, messa in atto dalla Primaria e dall'Infanzia di Craveggia dall'anno scolastico in corso.

“Dove andrò a scuola?” è il titolo dell'evento, una sorta di open day dell'istituto, che si terrà presso la Sala Rossa dell'Ex Orfanotrofio con Valeria Trapani, l'ideatrice di questa nuova modalità d'insegnamento, e le insegnanti del plesso.

Il progetto educativo “A porte aperte” si pone come scopo quello di porre la persona al centro di ogni attività didattica, pedagogica ed educativa con l'obiettivo di valorizzare in ogni alunno le proprie ricchezze umane, culturali e didattiche, imparando a conoscere i confini delle proprie emozioni per superare le difficoltà ed impegnarsi in una crescita vicendevole.