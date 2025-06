È in programma per lunedì 8 settembre il test di ammissione al corso di laurea in professioni sanitarie dell’Università del Piemonte Orientale. La prova, che include il corso di laurea in infermieristica con sede a Verbania, si svolgerà presso la scuola di medicina di Novara.

Per informazioni è possibile contattare la segreteria di Verbania presso l’Asl Vco al numero 0323 363121 oppure consultare il sito di Upo.