Conclusa positivamente la collaborazione dei ragazzi del Marconi Galletti Einaudi con l'Alzheimer Caffè

A partire dal mese di marzo 2025, l'Alzheimer Caffè dell'Ossola, Servizio del Ciss Ossola, ha avviato una collaborazione con l'istituto d'istruzione superiore Marconi-Galletti-Einaudi di Domodossola. Gli alunni della classe 5^ dell’indirizzo "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale" hanno partecipato agli incontri dell'Alzheimer Caffè dell'Ossola, proponendo attività ricreative e di socializzazione alle persone presenti, con il supporto degli operatori del servizio sociale professionale del Ciss Ossola.

L'attività, che è proseguita fino al mese di giugno 2025, è stata un'occasione di socializzazione per i partecipanti all'Alzheimer Caffè dell'Ossola, nonché di stimolo per gli anziani e, in particolar modo, un'opportunità di confronto intergenerazionale tra le persone affette da malattie neurodegenerative e gli stessi alunni. “Il Ciss Ossola – si legge in una nota - intende ringraziare vivamente tutti i partecipanti, in particolar modo l'Iis Marconi-Galletti-Einaudi per la disponibilità nella realizzazione della collaborazione”.

Le attività dell'Alzheimer Caffè dell'Ossola proseguiranno regolarmente il martedì pomeriggio della prima e della terza settimana per il mese di luglio, dalle 14.30 alle 17.00 presso la sede del Ciss Ossola sita a Domodossola, con ingresso in via Primo Maggio. In seguito alla pausa prevista per il mese di agosto, le attività riprenderanno nel mese di settembre, con gli stessi orari.

La partecipazione all'Alzheimer Caffè dell'Ossola per persone affette da demenza e per i loro familiari/caregivers prevede un'iscrizione gratuita da effettuarsi presso il servizio sociale professionale del Ciss Ossola previo contatto telefonico con la segreteria del

Ciss Ossola, al seguente numero di telefono 0324-52598 o all'indirizzo mail:

segreteria@ciss-ossola.it