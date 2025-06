Una primavera di importanti eventi per gli studenti del Marconi Galletti Einaudi

È stato un secondo quadrimestre intenso quello appena terminato per l’I.I.S. Marconi Galletti Einaudi di Domodossola. Si va dall’allestimento di una mostra e di uno spettacolo musicale, all’organizzazione di incontri e dibattiti molto significativi, dal tutoraggio ad alunne delle scuole primarie che imparano a programmare i droni alla partecipazione con successo a concorsi e gare anche di livello nazionale. Così commenta il dirigente scolastico, professor Gaudenzio D’Andrea: “La scuola deve offrire opportunità di crescere al di fuori degli spazi tradizionali. Può bastare una sola esperienza per rivelare interessi e talenti fino a quel momento nascosti”.

Tra i progetti più significativi, "Itinerario nell'arte", curato dalla professoressa Immacolata Battista con le terze e quarte del corso turismo, che hanno allestito nel corridoio antistante la biblioteca del plesso di via Matilde Ceretti una mostra d’arte simulata, esponendo copie di famosi dipinti, organizzandola e gestendola in modo del tutto analogo a quello dei più celebri musei. Il progetto ha coinvolto anche il gruppo di studenti e studentesse del Gymnasium di Stoccarda, in visita a Domodossola nel quadro del progetto di scambio culturale curato dalle docenti Silvia Miguidi e Cristina Barbero.

Dalla pittura alla musica: il progetto denominato “Musica-Elettronica”, coordinato da Fabio Orsi, insegnante di telecomunicazioni, con la collaborazione di Rita Foglietta, si è con un vero concerto, ripetuto due volte nella stessa mattinata nell’aula magna della sede di via Oliva, sempre stracolma di studenti-spettatori.

Una squadra di sei allievi del corso informatica e telecomunicazioni ha partecipato alla “RoboCup 2025”, competizione di robotica che ha riunito a Perugia studenti da tutta Italia per sfidarsi a colpi di sensori, algoritmi e tanta passione per la tecnologia.

Gli studenti del corso informatica e telecomunicazioni hanno fatto anche da tutor alle alunne delle scuole primarie Milani nell’ambito del progetto “Stem Girls”, volto a promuovere le materie scientifiche e tecnologiche fin dalla più giovane età, in particolare alle bambine.

L’aula magna del plesso di via Ceretti ha ospitato anche quest’anno il ciclo di incontri “Tra scuola e scienza”, realizzato in collaborazione con il liceo “Spezia” di Domodossola e dell’Ipsar “Fobelli” di Crodo. Cinque appuntamenti con scienziati di varie discipline, programmati al mattino per gli studenti e replicati al pomeriggio per il pubblico.

Un altro evento importante ospitato nella sala di via Ceretti è stato l’incontro di disseminazione e promozione del progetto “NextGen26 – verso le Olimpiadi 2026”. L’ iniziativa fa seguito alla partecipazione dell’istituto all’evento nazionale “Pnrr Scuola Futura NextGen26” tenutosi a Cortina d’Ampezzo in febbraio ed ha coinvolto docenti di varie scuole del Vco.

Non sono mancate le occasioni di soggiorno all’estero e contatto con scuole straniere. Fra queste lo scambio culturale fra alcune classi del corso turismo e del Gymnasium di Stoccarda, i cui allievi, in visita a Domodossola, sono stati coinvolti nel progetto "Itinerario nell'arte”. Numerose classi del turistico insieme ad altre del corso servizi per la sanità e l’assistenza sociale, guidate dalle professoresse Laura Battaglia e Serena Brocca, hanno partecipato ad un soggiorno linguistico in Francia, a Lyon.

Melania Maini, della classe 2^ turismo, si è laureata campionessa regionale il mese scorso ad Asti, dove si sono svolti i campionati italiani di economia e finanza. Inoltre, lo staff dell’istituto Marconi-Galletti-Einaudi, guidato dalla professoressa Angela Santonocito, si è classificato primo alle Olimpiadi di primo soccorso – Piemonte 2025, che si sono svolte in aprile nella sede della Croce Rossa Italiana di Moncalieri.

Nel triangolare provinciale di pallavolo disputatosi a Omegna, la squadra del Marconi Galletti Einaudi ha conquistato con grinta e talento il pass per la finale regionale. Guidate dalla professoressa Francesca Iossi, le atlete hanno battuto con determinazione e gioco di squadra prima il Gobetti per 2-1, poi il Cobianchi per 2-0. La fase finale si è svolta a Novara.

Dal 12 al 16 maggio, un gruppo di studenti delle classi seconde del liceo scientifico ad indirizzo sportivo ha vissuto un’esperienza in Sardegna, partecipando alla fase conclusiva del progetto di gemellaggio sportivo con l’istituto Paglietti di Porto Torres. Accompagnati dai professori Francesca Iossi e Alessandro Notarnicola, i ragazzi hanno unito attività ed esperienze culturali e naturalistiche.

Numerose sono state le visite guidate a luoghi di lavoro: tra queste citiamo la visita aziendale all'Hotel Eurossola della 3^ turismo guidata dai professori Calabrò, Ventrella e Mondello, al termine della quale gli studenti hanno presentato ai proprietari, Giorgio ed Elisabetta Bartolucci, delle brochure realizzate da loro stessi, frutto del lavoro svolto durante il modulo di discipline turistiche sulla gestione e amministrazione delle strutture ricettive.

Alcuni studenti delle classi III, IV, V CBS e V LIS b, accompagnate dai professori Cannuni e Celeste, sono stati impegnati in un progetto di orientamento (Pot/Top tutorato orientamento professioni sanitarie) organizzato dall’Università del Piemonte Orientale. I referenti dei corsi di laurea in materie sanitarie hanno presentato i relativi programmi, avvalendosi di metodi di lezione innovativi.

Infine, gli studenti della classe 5 El hanno partecipato a una visita di istruzione presso la centrale idroelettrica ad acqua fluente Hydra Bogna, a Caddo di Crevoladossola. Accompagnati dai professori Danilo Albini e Claudio Marchi, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino il funzionamento di un impianto energetico che sfrutta la forza dell’acqua per la produzione di energia elettrica.