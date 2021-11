Gli automobilisti del Verbano Cusio Ossola preferiscono viaggiare… in Panda

Gli automobilisti del Vco preferiscono viaggiare… in Panda. Emerge dal quadro dell’Anfia sulle immatricolazioni che, in Piemonte e Val d’Aosta, hanno fatto registrare un mese di ottobre negativo (ma il 2021 resta col segno più).

Secondo i dati elaborati dall’Associazione che raccoglie la filiera automobilistica nazionale, il dato complessivo di ottobre 2021 per quanto riguarda la nostra Regione e la Val d’Aosta conta 10.436 immatricolazioni, mentre nello stesso mese dello scorso anno erano state 17.318. Per il Piemonte (se lo si scorpora dai dati valdostani) è stato un mese di netto calo: 7.629 rispetto a 12.773. Come detto, però, il 2021 è nel complesso migliore rispetto al 2020, l’anno più duro perché caratterizzato dall’emergenza pandemica che aveva frenato le spese degli italiani. L’anno passato 127.957 immatricolazioni, mentre nel 2021 150.544.

Nel Vco a ottobre sono state 271 le auto immatricolate (erano 363), ad Alessandria 650 (1.052), ad Asti 323 (467), a Biella 299 (480), a Cuneo 1.112 (1.746), a Torino 4.069 (7.219), a Vercelli 285 (443). Nella top ten del I° semestre spicca la Fiat Panda (1.649), seguono sul podio la ‘500 (498) e la Lancia Ypsilon (426). Sempre nel Verbano Cusio Ossola, come anticipato e a conferma di una tendenza che dura ormai da tempo, gli automobilisti preferiscono sedere al volante di una Panda, poi la Hyundai Kona e la Suzuki Swift.

Intanto, per la prima volta “è sorpasso Ibrido”. In Piemonte e Val d’Aosta, infatti, ormai oltre la metà delle automobili immatricolate ha motori alternativi. A ottobre sono state vendute 5.600 vetture “eco”, più della somma di diesel e benzina. Un salto verso il futuro, anche se i costruttori in qualche modo sembrano frenare le aspettative sul full electric: per accelerare serve prima una rete.