Mercato motocicli, il mese di aprile si ferma a – 5,2%

Il mercato motocicli nel mese di aprile fa segnare – 5,2% rispetto al mese scorso, e anche il Vco registra il dato. Secondo Ancma, che ha commentato l’ultimo report sulle immatricolazioni di ciclomotori e scooter “l’effetto fine serie generato dall’entrata in vigore dello standard Euro 5+ per i motocicli di nuova immatricolazione continua però ad attenuarsi. Ora che il surplus di immatricolazioni registrato a fine 2024 non condiziona più in modo preponderante l’andamento reale del mercato, stiamo recuperando i volumi persi nei primi mesi dell’anno e guardiamo con più fiducia al resto della stagione”.

Prosegue, dunque, il lento ma costante recupero del mercato due ruote pure nella nostra provincia. Dall’inizio 2025 si osserva una progressiva attenuazione nella flessione delle vendite, che ad aprile si attestano al -5,24%, pari a 38.623 unità. Stabile il mercato degli scooter, in attivo per il secondo mese consecutivo (+0,39%) e 21.064 pezzi immatricolati. Continua la flessione delle moto, ma rispetto al calo a doppia cifra dei tre mesi precedenti, le registrazioni di aprile si attestano al -9,77% con 16.450 unità targate. In recupero, invece, i ciclomotori, che riducono sensibilmente le perdite nonostante una flessione del 28,08% pari a 1.109 unità. Torna in positivo, anche grazie alla riapertura dello sportello per la prenotazione degli incentivi, il mercato delle due ruote elettriche, dopo tre mesi di flessione: ad aprile si registra una crescita del 10,84% e 1.002 veicoli.