Reddito dei Comuni: Gurro e Valle Cannobina tra i più poveri d’Italia

La maglia nera dei redditi italiani va a Cavagna, in provincia di Como, che “sconta” la vicinanza con il confine svizzero insieme ad altri comuni in coda alla classifica con appena 6.570 euro di reddito medio. Ma a seguire, tra le peggiori, ci sono Gurro con 7.241 (nella foto) e Valle Cannobina con 7.748.

E’ il quadro, poco lusinghiero per il Vco, che emerge estrapolando in dati contenuti nelle dichiarazioni 2024 sui redditi 2023 diffusi in questi giorni dal Mef, il ministero economico e finanziario. Anche quest’anno in cima alla vetta si issa Portofino: 88.141 il reddito, seguono Lajatico (Pisa) e Basiglio nel Milanese. Resta profonda la spaccatura territoriale: la Lombardia è sempre la regione col reddito medio più alto (26.734 euro) e precede Trentino-Alto Adige (25.146 euro) ed Emilia-Romagna (24.741 euro, +4,3%), mentre in fondo alla graduatoria si collocano Calabria (17.064 euro), Puglia (18.091 euro) e Molise (18.121 euro).