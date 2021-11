Al Curotti la Pro Vigezzo non si ferma. 4-1 alla Virtus Crusinallo

La Pro Vigezzo ha giocato la sua prima partita casalinga invernale in quel di Domodossola. Allo stadio Curotti ha ospitato la Virtus Crusinallo. Sulla carta un impegno non impossibile, ma con la pausa di due settimane per il turno di riposo, che avrebbe potuto scompaginare i programmi.

Al termine della partita i vigezzini hanno avuto ragione per 4-1 dei cusiani ed hanno risposto alla vittoria del Fondotoce, che nel big match di giornata ha battuto il Gargallo. La corsa di testa continua con le due squadre appaiate a 21 punti.

La partita di Domodossola è stata risolta da due gol del solito Bergamaschi e dai gol di Porta e Ferraris.Mancano tre turni alla fine dell'andata e si prospetta una lotta al vertice con le inseguitrici che non mollano il pressing e restano a quattro punti di distanza.