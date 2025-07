Ciclismo, Loggia quarto tra gli esordienti al Gran Premio Bike Avanger

Buon quarto posto per Gioele Loggia al V Gran Premio Bike Avanger ad Almenno San Bartolomeo (Bergamo) tra gli esordienti secondo anno. Un bel risultato per il portacolori del Pedale Ossolano che si è già messo in evidenza in altre gare. Gara vinta da Luca Ferro (Bustese Olonia) alla media di 40 km/h.

Tra gli esordienti primo anno, sempre ad Almenno san Bartolomeo, diciottesimo posto per Riccardo Boldini.

Gli allievi hanno corso a Bornato - frazione del comune di Cazzago San Martino nel territorio della Franciacorta - nel Memorial Malnati-Trofeo Cantine Solari di 64.5 km.

Ha vinto Samuel Minardi della Madignanese. Per il Pedale, Lorenzo Soldarini ha tagliato il traguardo in sesta posizione e Edoardo Ietta ha chiuso ottavo.