Premosello: sindaco, assessori e consiglieri di maggioranza rinunciano al gettone

Con due atti separati i Consiglieri di maggioranza ed il sindaco Elio Fovanna con il Vicesindaco e l’Assessore che, per questo quinquennio amministrativo, gestiranno la cosa pubblica del Comune di Premosello Chiovenda, hanno stabilito con libera scelta di non percepire alcun gettone di presenza per le sedute del Consiglio comunale come Consiglieri del gruppo “Premosello - Punto e a capo” come dichiarato in seduta ordinaria pubblica dalla capogruppo Maddalena Manera al punto 9 dell’OdG del Consiglio comunale del 22 ottobre 2021 e di retribuzione spettante ai membri di Giunta, come da determina della giunta in data 1 dicembre 2021, devolvendo i loro contributi alle casse comunali.

Tale scelta adottata per questo primo anno di vita amministrativa, viene reso noto, sarà rivalutabile di anno in anno a fronte di eventuali mutate condizioni finanziarie dell’Ente che viene preso in carico con un notevole deficit e per il quale deve essere approntato il graduale piano di rientro economico.

Un segnale di sensibilità e rigore - che fa risparmiare alle casse comunali € 39.768.31 - a fronte di una situazione debitoria comunale che vuole significare quanto sia importante per la comunità un gesto di responsabilità e di sacrificio individuale per il bene comune per permettere alla “macchina comunale” di poter, nel più breve tempo possibile, completare il suo funzionamento a pieno regime senza l’assillo di dover rinviare interventi necessari a fronte di una mancata copertura finanziaria.

Si imporrà, come sottolineato in campagna elettorale da questa maggioranza consigliare, una revisione al rialzo delle quote procapite dei tributi comunali e l’aver scelto di offrire il proprio impegno amministrativo, esclusivamente a titolo volontario senza alcun compenso, va nella direzione di cominciare da se stessi ad applicare dei sacrifici che sarà giocoforza dover chiedere anche ai cittadini sicuri che verrà compreso il pieno significato del gesto e del risultato finale da ottenere per avere un Comune intento a svolgere i compiti in piena capacità finanziaria.