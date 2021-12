Partito il concorso della Regione ‘Scatta il tuo Natale’ destinato alle Scuole Primarie

Presepi, addobbi natalizi e lavoretti realizzati dai bambini delle scuole primarie piemontesi avranno quest’anno una vetrina d’eccezione: il sito e i canali social della Regione Piemonte, fra cui una pagina ad hoc di Instagram, dove saranno pubblicate le foto più belle. Con l’avvicinarsi del Natale, l’assessorato all’Istruzione guidato dall’Assessore Elena Chiorino promuove in tutte le scuole primarie del Piemonte il concorso fotografico “Scatta il tuo Natale”. L’obiettivo è il coinvolgimento dei piccoli che, con l'aiuto degli insegnanti, dovranno scattare una foto al lavoretto o decorazione svolto insieme in classe e che più per loro rappresenta l’immagine tradizionale del Natale. Le più significative saranno valutate, previo regolamento, da una commissione interna e saranno premiati i tre scatti più belli.

“Anche quest’anno abbiamo voluto riproporre il concorso fotografico di Natale, destinato ai bambini della scuola primaria, per raccontare le tradizioni legate alla Natività: un modo per spiegare e ricordare, attraverso gli occhi dei più piccoli, l’importanza del Natale, cercando di tener vivo il sentimento delle tradizioni per scoprire insieme il significato profondo delle nostre radici. In un periodo particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo – ha spiegato l’assessore Chiorino – dove purtroppo anche l’atmosfera del Santo Natale rischia di essere compromessa dagli assalti di chi chiede di cancellare le nostre tradizioni, tentando di imporre un concetto di politicamente corretto che neghi la nostra cultura quando invece, proprio valorizzare il Presepio è il primo simbolo di inclusività”.

La partecipazione è gratuita, con l’obiettivo di valorizzare lo spirito creativo degli allestimenti creando coesione tra le classi. Il contest è rivolto alle scuole primarie di tutto il Piemonte: per partecipare, è sufficiente scattare una fotografia dei lavori allestiti in classe, e inviarla alla casella di posta elettronica scattailtuonatale@regione.piemonte.it secondo le modalità contenute nel disciplinare che è stato inviato in questi giorni alle scuole. Possono partecipare tutte le classi indicando il nome dell’istituto di appartenenza.

Le tre classi che avranno inviato l’immagine più significativa – selezionata da un’apposita commissione di valutazione - saranno premiate con una visita al Planetario di Torino “Infini.to – Museo dell’Astronomia e dello Spazio”, da effettuarsi entro e non oltre il 30 giugno 2022. Le immagini devono pervenire entro e non oltre il 10 gennaio 2021: a tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione quale riconoscimento simbolico per impegno e creatività.