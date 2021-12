Asl Vco: il dottor Lana confermato come medico di medicina generale a tempo indeterminato

Da lunedì 13 dicembre avrà termine l’incarico provvisorio di Medico di Medicina generale assegnato al dott. Massimo Lana, al quale erano stati assegnati in via temporanea e senza alcuna procedura gli assistiti del dott. Alfredo Fantozzi, in pensione dal 1° gennaio 2021, a causa della mancanza di medici in grado di acquisire tutti i suoi pazienti.

A decorrere dal 13 dicembre 2021, a seguito della conclusione delle procedure regionali previste dalla normativa vigente in materia, al dott. Massimo Lana è stato formalmente assegnato l’incarico a tempo indeterminato di Medico di Medicina Generale per l’ambito territoriale 2 (Beura Cardezza – Bognanco – Domodossola - Trontano).

Pertanto, a decorrere dal 13 dicembre 2021 il dott. Massimo Lana potrà essere scelto come proprio medico curante.

Attenzione: i cittadini attualmente assistiti dal dott. Lana dovranno provvedere a scegliere il proprio medico curante individuando il dott. Lana o altro professionista dello stesso ambito con posti disponibili.

Sarà possibile effettuare la nuova iscrizione online, per i cittadini in possesso delle credenziali SPID, tramite il portale regionale Salute Piemonte – La mia salute, sezione Il mio medico, link.:

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/mio-medico

oppure allo sportello del Distretto di Domodossola, in via Scapaccino, 47 nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.45 alle ore 15.45