Resta invariata la tabella millesimale del Consorzio Servizi Sociali dell’Ossola per l'anno 2022. Si tratta delle quote per abitante che i comuni versano al Ciss.

Era questo uno degli argomenti all’ordine del giorno dell’assemblea convocata lunedì pomeriggio online e che ha visto la presenza di 14 comuni ossolani sui 32 che fanno parte dell’ente consortile.

In approvazione anche alcune variazioni di bilancio.