Crevola si doterà di varchi per il controllo delle targhe

Giovedì 9 dicembre la Giunta del Comune di Crevoladossola ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la partecipazione al Bando per la realizzazione del sistema di videosorveglianza secondo l'avviso del Ministero dell'Interno.

"Come avevamo anticipato qualche mese fa in consiglio comunale - spiega l'assessore Mario Allegri - è nostra intenzione implementare la videosorveglianza all'interno del Comune, sia con l'installazione di portali di controllo degli accessi sia per sorvegliare puntualmente alcune zone, ringraziamo i dipendenti comunali che si sono adoperati per rispettare le tempistiche e la candidatura al bando".

Aggiunge l’assessore: “Con la chiusura per i lavori alla galleria della superstrada di Montecrevola, tutto il traffico del Sempione sarà deviato sulla Provinciale, oltre ad avere la necessità di un controllo maggiore del territorio per prevenire furti ed altre situazioni, è necessario anche il controllo del traffico”.

Il progetto candidato prevede l'installazione di portali lettura targhe sulle direttrici principali di accesso al territorio comunale per il controllo dei veicoli in ingresso ed uscita e la verifica della regolarità amministrativa o l’appartenenza a liste di veicoli ricercato o sospetti, black list. I varchi proposti vanno ad integrare le direttrici già controllate ed installate dal Comune di Domodossola.

Il sistema di videocontrollo installato sul varco individuato in corrispondenza degli assi viari di accesso al territorio comunale svolgerà le funzioni di fornire in tempo reale al personale preposto al controllo le immagini riprese; la registrazione delle immagini per consentire la ricostruzione dei fatti ripresi; la lettura automatica delle targhe degli autoveicoli in transito in entrambi i sensi di marcia; l’analisi del traffico e segnalazione di eventi predefiniti.

I varchi sono individuati nei punti di accesso del Comune ed in particolare in Via Valle Vigezzo, al confine col Comune di Montecrestese; via Sempione, in zona località San Giovanni; Via Valle Formazza.

Il costo totale dell'intervento che abbiamo candidato è di circa 37.000 € oltre IVA, il contributo richiesto è pari al 50%, la restante quota sarà coperta da fondi comunali.