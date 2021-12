Domodossola, il Comune: “Dagli operatori scarso interesse nei confronti dei mercati straordinari di Natale”

In riferimento al mercato del sabato, mercati straordinari di Natale e referenti del mercato per la Commissione Mercato l'amministrazione domese segnala che è stata diffusa tra gli operatori del commercio ambulante la seguente nota del dirigente Settore Attività Produttive.

“Nel corso del 2020, in seno alla Commissione mercato, era stato evidenziato per l'ennesima volta come ogni anno, a seguito dei mercati straordinari di Natale, la Polizia Municipale rilevava forti criticità causate dalla posa dei divieti di sosta e dalla rimozione di auto nel centro cittadino, attività rivelatesi inutili a causa delle assenze di molti operatori che, pur avendo aderito ai mercati,in un secondo tempo avevano deciso di disertare gli stessi. Al fine di limitare i disagi, nell'ultima commissione mercato, tenutasi nell'autunno del 2020, l’Amministrazione Comunale aveva chiesto alle SS.LL. di ragionare sull'eventuale rinuncia di almeno una data dei mercati straordinari. L'Ufficio Commercio aveva inoltre proposto di fissare un numero minimo di adesioni per programmare lo svolgimento dei mercati straordinari.

Di conseguenza un rappresentante degli operatori del mercato si era assunto l'impegno di relazionarsi con i colleghi e confrontarsi poi con l'ufficio competente nell'ottica di trovare una soluzione di equilibrio tra le esigenze degli operatori stessi e le problematiche evidenziate, che non era più possibile ignorare e che dovevano portare oltremodo ad un aggiornamento della parte regolamentare afferente ai mercati straordinari, visto che la stessa risale al 2007.

Ci vediamo però costretti a ricordare come non vi sia stato più alcun seguito da parte degli operatori, dati dello scorso anno appaiono invece dimostrare uno scarso interesse per gli operatori nei confronti dei mercati straordinari, laddove il 13 dicembre 2020 il mercato straordinario vedeva 42 partecipanti presenti, il 20 dicembre 2020 a fronte di 60 adesioni 27 assenti ingiustificati e 33 presenze ed infine, per il mercato della vigilia di Natale, 10 adesioni.

Per quanto riguarda la rappresentatività delle SS.LL. segnaliamo come purtroppo,in occasione delle ultime consultazioni per il rinnovo della Commissione Mercato, siano pervenute al Comune solo ventisei riscontri da parte degli operatori mercatali. Pertanto non è stato possibile nominare nuovi referenti per il mercato eletti dagli operatori come componenti della Commissione, che attualmente è composta da un rappresentante diAscom Vco, sig. Diego Frigerio ( per Fiva Confcommercio ) e da un rappresentante del commercio fisso sig. Grossi Sandro (per ASS.CO.T.S.).

La presente è finalizzata comunque a trovare delle soluzioni condivise con le SS.LL. affinché possa essere garantita la rappresentatività degli operatori del mercato in seno alla Commissione mercato.

Rimanendo a disposizione per un confronto costruttivo, in attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti”.