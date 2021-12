Arredo industriale: chi dice che funzionale significhi "brutto"?

Sono per fortuna lontani i tempi in cui arredo industriale era sinonimo di prodotti pensati solo ed esclusivamente per garantire la praticità d’uso, dando vita a soluzioni che badavano poco e nulla alla ricercatezza estetica. Il risultato? Il mercato proponeva elementi oggettivamente “brutti” da vedere. Oggi anche questo settore è in continua evoluzione ed è possibile trovare per la propria attività dei prodotti che mettono insieme la garanzia di efficienza per destinazione d’uso con la presenza di stile e linee che non sfigurerebbero anche nell’arredo domestico.

I moderni banchi da lavoro

Per renderci conto di questa tendenza possiamo guardare il catalogo online di Fami Storage Systems, una delle principali realtà italiane del comparto arredo industriale: la gamma di soluzioni per banco da lavoro, in particolare, si compone di mobili e accessori che si caratterizzano come veri e propri complementi d’arredamento per ufficio, negozio e industria, senza mai trascurare i fondamentali aspetti legati alla funzionalità.

In altri termini, questi prodotti non sono soltanto efficaci ed efficienti, ovvero in grado di rispondere al meglio a tutte le esigenze di utilizzo per cui sono creati e impiegati, ma si rivelano anche ben fatti e ricercati dal punto di vista estetico, con un'attenzione che quindi supera i parametri legati al mero focus sulla "destinazione d'uso".

Le soluzioni di Fami Storage Systems

La filosofia della storica azienda vicentina, attiva ormai da oltre 90 anni nel mercato, si applica a tutta la gamma di prodotti proposti, che sono concepiti e realizzati per soddisfare in maniera razionale le più svariate richieste di chi opera nel settore . L’utilizzatore può godere della garanzia di una produzione di alta qualità e made in Italy, certificata in base alle ultime normative in vigore

Le soluzioni di postazione di lavoro, ad esempio, chiariscono concretamente come si possa unire "bello e buono": i prodotti offertti permettono un elevato grado di personalizzazione, in termini di tipologie di gambe (fisse, regolabili o costituite da cassettiere), piani di lavoro, disponibili in legno o in acciaio, e numerosi altri componenti installabili. Tutti i diversi elementi trasformano i banchi in prodotti completi, robusti e affidabili, che aiutano a migliorare l’organizzazione dell’ambiente di lavoro e ad agevolare le attività quotidiane.

Una gamma articolata e completa

I banchi da lavoro possono essere impiegati in vari contesti professionali quali, ad esempio, industria, officina e ferramenta: è facile intuire che ogni attività ha le sue esigenze specifiche, motivo per cui Fami ha studiato proposte differenti, che possono andare incontro alle necessità tipiche di quel "lavoro".

Ad esempio, i banchi da lavoro professionali possono essere dotati di gambe regolabili per consentire la modifica dell’altezza del piano di lavoro e garantire una posizione ergonomica nell’utilizzo; inoltre, per movimentare il tavolo lavoro all’interno dell’officina, riducendo al minimo gli sprechi di tempo, si può ricorrere ai banchi da lavoro con ruote.

Il banco da falegname, invece, deve essere robusto e resistente nel tempo: in questo caso è consigliato l’utilizzo di piani in multiplex, su cui è possibile fissare in sicurezza strumenti per il serraggio dei materiali da lavorare. Per questo motivo, il banco da lavoro con morsa risulta come la soluzione ideale per queste realtà.

Ancora, i banchi da lavoro per officina devono essere attrezzati per far fronte a tutte le diverse lavorazioni che verranno realizzate: in questi casi, il piano di lavoro può essere in multiplex o in acciaio e, eventualmente, ricoperto con un rivestimento in gomma antiolio che protegge la superficie da liquidi e graffi.

Ancora più possibilità con gli accessori

Non bastassero le differenze strutturali, l'azienda riesce ad aumentare la funzionalità dei suoi prodotti grazie a una gamma completa di accessori, come ad esempio le pareti attrezzate traforate, fondamentali nelle officine per appendere utensili e ganci o i contenitori alloggiati sui supporti. Molto pratica è anche la cassettiera, che è ideale per l’organizzazione ordinata degli attrezzi e l’ottimizzazione dello spazio del bancone officina, ma chi preferisce può optare per ulteriori soluzioni come cassetti per tavolo, armadi con porte o semplici piani o semipiani.