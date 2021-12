Rapporto Censis, come cambia la situazione delle famiglie italiane

Il 55° Rapporto Censis è stato da poco pubblicato e fin da subito si possono notare alcuni dettagli preoccupanti sulla situazione sociale italiana nonostante l’indubbia crescita economica riscontrata nell’ultimo anno. Il ciclo innescatosi in Italia è quello del calo dei ritorni sugli investimenti a tema sociali, ciclo che innesca problemi quali basso livello di futura crescita economica, diminuzione dei salari e di conseguenza un forte rancore popolare che danneggia la salute e l’umore dei cittadini.

Stipendi, felicità e istruzione

I nostri nonni ce lo ricordano sempre, “si stava meglio quando si stava peggio”, e questa frase sembra esser tornata di moda nel pensiero degli italiani dato che, stando ai dati di Censis, oltre il 66% della popolazione vede nel passato il periodo d’oro del Bel Paese ed ben il 51% crede che non riusciremo mai a ritrovare quella felicità e benessere sociale.

Cala la fiducia anche nell’istruzione, ben l’81% dei cittadini ritiene impossibile per i giovani trovare successo e riconoscimento per l’impegno posto nello studio ed oltre il 35% pensa che lauree, master e diplomi non siano altro che una perdita di tempo che spesso finisce per rallentare la crescita lavorativa a causa del ritardato ingresso nel mondo del lavoro.

Ad aumentare il pessimismo dei nostri connazionali è il fatto che l’Italia rimane l’unico paese europeo dove, dal 1990 ad oggi, gli stipendi lordi sono calati (-2.9%), dato preoccupante soprattutto se paragonato ai nostri vicini Germania e Francia, dove i salari sono cresciuti rispettivamente del 33.7% e del 31.1%. Non sorprende dunque che oltre il 70% dei giovani siano ansiosi e preoccupati del futuro che li attende.

La crescita dei consumi

Durante gli ultimi 3 trimestri del 2020 e l'inizio del 2021, le famiglie italiane hanno aumentato i propri consumi del 14.4%. Il motivo alla base della crescita è stato l'allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia che, dopo aver obbligato i cittadini a risparmiare per circa un anno, hanno lasciato libero sfogo alla voglia di shopping.

Censis stima che i consumi saliranno del 5.2% nel 2021, dato che riporterà la spesa ai livelli registrati nel 2019.

Risparmi e situazione famigliare

Il rapporto Censis mostra come le famiglie italiane si stiano preparando ad un futuro negativo e ricco di imprevisti. Solo il 15.2% dei cittadini ritiene che la propria situazione economica potrà migliorare nei prossimi anni mentre il 56.4% crede rimarrà invariata.

Negli ultimi dieci anni il valore dei conti patrimoniale dei nostri connazionali è calato del 5.3% soprattutto a causa della riduzione del valore dei beni reali, registrata al 17%. Questa inversione del trend di crescita non avveniva da prima degli anni ‘80 ed è un pessimo segnale per la nostra economia. Altro fattore principale è stato, come menzionato sopra, il continuo calo degli stipendi.

La ripresa economica

Censis sottolinea che la ripresa economica per il prossimo biennio, purché molto probabile, rimane incerta a causa delle variabili legate alle nuove varianti di Covid-19 che potrebbero mettere i bastoni tra le ruote alla riapertura delle attività e alla produttività delle aziende del nostro territorio.

Uno dei rischi maggiori per il futuro è quello legato al possibile aumento incontrollato dell’inflazione. Già ad ottobre si è registrato un aumento dei prezzi di produzione del 20.4% su base annua; elevati gli incrementi anche per il settore energetico, 80.5%, chimico, 13.3% e manifatturiero, 10.1%.

Il Governo Italiano dovrà dunque rimboccarsi le maniche per anticipare e risolvere i problemi nei quali potrebbe incappare la nostra economia impegnandosi per garantire il futuro delle famiglie e ridare fiducia ai giovani nell’istruzione e sulle prospettive di lavoro.