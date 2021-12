Promozione aziendale: i biglietti da visita si confermano tra gli evergreen

La personalizzazione sta influenzando il settore della stampa, con una richiesta in aumento di soluzioni customizzate da parte di aziende e professionisti per ottimizzare le performance delle attività promozionali.

Tra i prodotti più gettonati per la promozione aziendale si confermano i biglietti da visita, un vero evergreen in grado di resistere alla digitalizzazione avanzata e al boom dei gadget hi-tech.

Pratici da usare ed economici da acquistare e brandizzare, i biglietti da visita personalizzati sono uno strumento essenziale per trasmettere i valori del brand, trovare nuovi clienti e fidelizzare quelli già acquisiti, con tantissime opzioni disponibili tra cui scegliere per la customizzazione.





Dove ordinare biglietti da visita online di qualità a prezzi convenienti

Per promuovere in modo efficace l’azienda o l’attività professionale è essenziale creare biglietti da visita originali e completamente personalizzati, con una grafica allineata con il brand e una stampa professionale in grado di garantire elevati standard qualitativi a prezzi contenuti. Inoltre, è necessario scegliere con attenzione tutte le caratteristiche del progetto, dalla selezione della carta più adeguata alla scelta delle finiture giuste, per un risultato estetico e funzionale ottimale.

La proposta più completa è quella di Bizay, azienda specializzata nella realizzazione di prodotti personalizzati per piccole e medie imprese e professionisti, con una vasta gamma di soluzioni per la promozione aziendale.

Su bizay.it è possibile creare e acquistare biglietti da visita personalizzati di qualità a prezzi contenuti (puoi trovarli qui), usufruendo di un servizio di stampa professionale a costi vantaggiosi, un risultato ottenuto mediante tecnologie proprietarie all’avanguardia e processi produttivi altamente innovativi.

Si tratta di una soluzione che consente di stampare biglietti da visita con la stampa offset utilizzando la quadricromia, un metodo che permette di ottenere una qualità di stampa elevata attraverso l’uso dei colori CMYK (ciano, magenta, giallo e nero).

In questo modo, è possibile creare biglietti da visita professionali adatti a qualsiasi esigenza applicativa, dalle soluzioni per i liberi professionisti come avvocati, ingegneri e architetti, fino quelle per i manager e i rappresentanti delle grandi aziende o delle PMI, ottenendo prodotti compatibili anche con i contesti più autorevoli e prestigiosi.

I servizi di stampa online, inoltre, consentono di definire il progetto grafico in modo semplice e veloce, basta utilizzare la piattaforma web del fornitore per scegliere i dettagli del prodotto da realizzare, stabilire il quantitativo e inviare la bozza grafica.

Quest’ultima può essere creata con qualsiasi software di editing come Adobe Illustrator, CorelDRAW o Adobe InDesign, ma anche con programmi come Word o Publisher, altrimenti basta richiedere l’assistenza di un designer o usare i modelli preconfigurati messi a disposizione dalla piattaforma online.





Come realizzare un biglietto da visita adatto al proprio brand?

Le infinite opzioni di personalizzazione possono rendere difficile creare un biglietto da visita, con il rischio di non sapere esattamente quali decisioni prendere per ottenere uno strumento di promozione realmente efficace.

Prima di tutto, bisogna scegliere il modello giusto, oppure optare per un progetto 100% originale e personalizzato. Tra le soluzioni più apprezzate ci sono ad esempio i biglietti da visita classici con sfondo bianco, quelli pieghevoli, i modelli magnetici e i biglietti con planner per gli appuntamenti sul retro.

Una decisione importante riguarda la selezioni dei colori, tenendo conto dell’aspetto estetico complessivo e delle sensazioni che ogni sfumatura cromatica è in grado di trasmettere. Ad esempio, i colori caldi come il giallo e il rosso sono spesso associati ad emozioni positive come il calore e il comfort, oppure negative come la rabbia e l’ostilità. In genere, per la promozione aziendale si preferiscono i colori freddi, come il blu da associare alla calma e alla fedeltà, oppure il verde, allineato con sensazioni di sicurezza, crescita ed equilibrio.

La grafica del biglietto a visita deve essere studiata in ogni dettaglio, per assicurarsi che il messaggio trasmesso sia quello giusto, accostando il brand a valori in linea con l'immagine e l'identità aziendale e veicolando emozioni adeguate al tipo di riscontro che si vuole ottenere.

Per garantire un risultato impeccabile è opportuno informarsi bene e avvalersi di un servizio di design per ottenere un biglietto da visita dallo stile unico, in grado di differenziare il proprio messaggio da quello della concorrenza.