Barriere anti rumore, Rfi conferma: 15 anni per iniziare i lavori

È giunta la risposta di Rete Ferroviaria Italiana alla lettera inviata dalla Prefettura del Vco dopo la segnalazione del Comitato Rumore dei Treni.

La risposta di Rfi va a ricalcare quelle già date in precedenza: la tratta tra Domodossola e Varzo è già inserita nel piano per la costruzione delle barriere anti rumore e rientra nella categoria in cui sono necessari 15 anni per la posa delle opere dal momento che la Conferenza Stato - Regioni dia il via libera al progetto.

“Come Amministrazione – dice il sindaco di Crevoladossola Giorgio Ferroni - prendiamo atto della risposta di RFI, è evidente che si rimarca ciò che è stato detto in questi anni e che è stato condiviso con il Comitato che sta positivamente lavorando per sensibilizzare le istituzioni.

Gli interventi in programma – prosegue il sindaco - hanno bisogno di essere messi in campo, gli interventi dal 5° al 15° anno, fascia in cui rientra Crevoladossola, sono subordinati all’approvazione della conferenza Stato – Regioni quindi c’è un lavoro importante che va fatto a livello istituzionale. Essendo che l’Italia sta ripartendo grazie al Pnrr magari sarebbe l’occasione per rimuovere tutti i lacci e laccioli che bloccano interventi progettati ormai da 15 anni. Una delle critiche – conclude il primo cittadino - che l’Unione Europea muove all’Italia sono proprio queste lungaggini burocratiche e tempi infiniti d’intervento nelle opere”.